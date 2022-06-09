Російські окупанти несуть набагато більші втрати на сході, ніж українські війська. Співвідношення ліквідованих солдатів приблизно "один до десяти".
Такою інформацією поділився голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай у розмові з "Радіо Свобода" сьогодні, 9 червня.
"Про втрати я не можу сказати. Це військове командування може коментувати такі речі. Але можу сказати, що ось скільки тримаюся з хлопцями, скільки спілкуюся з ними — майже щодня, і з ранку і ввечері отримую інформацію, — то, якщо порівнювати втрати з нашого боку і втрати з боку російського, то тут взагалі нічого порівнювати. Тому що, ну, я не знаю — один до десяти", — заявив Гайдай.
Голова Луганської ОВА підкреслив: ворог втрачає набагато більше бійців у порівнянні з українським військом. Це стосується як Сєвєродонецька, так і сходу в цілому.
Втрати України на війні з Росією: що відомо
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Війна Російської Федерації проти України
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