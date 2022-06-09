За словами голови Луганської ОВА, кількість загиблих солдатів навіть нічого порівнювати.

Російські окупанти несуть набагато більші втрати на сході, ніж українські війська. Співвідношення ліквідованих солдатів приблизно "один до десяти".

Такою інформацією поділився голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай у розмові з "Радіо Свобода" сьогодні, 9 червня.

"Про втрати я не можу сказати. Це військове командування може коментувати такі речі. Але можу сказати, що ось скільки тримаюся з хлопцями, скільки спілкуюся з ними — майже щодня, і з ранку і ввечері отримую інформацію, — то, якщо порівнювати втрати з нашого боку і втрати з боку російського, то тут взагалі нічого порівнювати. Тому що, ну, я не знаю — один до десяти", — заявив Гайдай.

Голова Луганської ОВА підкреслив: ворог втрачає набагато більше бійців у порівнянні з українським військом. Це стосується як Сєвєродонецька, так і сходу в цілому.

Втрати України на війні з Росією: що відомо

Нагадаємо, 1 червня в інтерв'ю Newsmax президент України Володимир Зеленський повідомив, що на фронті щодня гинуть від 60 до 100 бійців, а ще 500 отримують поранення.

Аналогічні дані оприлюднив міністр оборони Олексій Резніков. За його словами, кожну добу українські війська втрачають до 100 воїнів, а число поранених може доходити до півтисячі.

Війна Російської Федерації проти України

24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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