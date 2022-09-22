На його думку, відправка мобілізованих на війну в Україні може сколихнути російське населення.

Президент Росії Володимир Путін припустився фатальної помилки, оголосивши часткову мобілізацію у РФ.

Про це заявив міністр закордонних справ України 2014-2019 рр Павло Клімкін в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Путіну критично важливо стабілізувати фронт. Він вважає, що мобілізація йому допоможе. Проте оголосити загальну мобілізацію він не може, бо це катастрофічно не популярно в Росії. Там всі можуть стрибати перед телевізором, однак йти воювати бажання в росіян мало", - пояснив експерт.

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На думку екс-міністра, мобілізація у РФ може сколихнути російське населення.

"Ті протести, які ми зараз бачимо в Росії жалюгідні, проте люди вийшли на вулиці. Навіть на фоні того, що напередодні оголошення мобілізації в Росії прийняли поправки до Карного кодексу. Тобто все це є класичною диктатурою. Путін дуже сподівається, що всі ці заходи йому допоможуть. Проте він може знову допустити фатальну помилку. Оскільки росіяни завжди дуже повільні, але в якийсь момент, коли їм щось не сподобається, вони можуть вибухнути. Крім того, в самій Росії теж є свої проблеми", - підсумував Клімкін.

Указ Путіна про мобілізацію: що відомо

РФ вранці 24 лютого 2022 року розпочала повномасштабне вторгнення в Україну в тому числі, з території Білорусі. Кремль не оголошував війну Україні, а назвав повномасштабну агресію "спецоперацією".

21 вересня президент РФ Володимир Путін оголосив про початок часткової мобілізації у країні. У Міноборони РФ кажуть, що призиватимуть на війну проти України насамперед громадян, які мають бойовий досвід. Шойгу озвучив кількість тих, хто підлягає мобілізації з 21 вересня, - до 300 тисяч осіб.

У версії указу, опублікованій на сайті Кремля, 7 пункт просто пропущено. А у версії указу, розміщеній на сайті для офіційного опублікування нормативних актів, йдеться, що це пункт "для службового користування".

Як запевняв прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, у 7 пункті указу про мобілізацію йдеться про кількість резервістів, які підлягають призову. "Єдине, що я можу сказати, що Сергій Кожугетович Шойгу у своєму інтерв'ю сказав: "300 тис. осіб". Ось там (у 7 пункті, - УНІАН.) йдеться про кількість до 300 тис. осіб", - стверджує Пєсков.

Заява Путіна узгоджується з аналізом багатьох західних експертів, що Росія потребує людських ресурсів для продовження війни, а сам Путін не відмовляється від первісного наміру окупувати всю територію України.

Також напередодні у РФ значно посилили покарання за здачу в полон та дезертирство. У Києві початок мобілізації в РФ назвали планом Путіна щодо утилізації росіян.

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