Під час розслідування було встановлено, що злочин стався у березні під час окупації Броварського району.

Офіс генерального прокурора передав до суду першу справу щодо зґвалтування під час війни російським військовим. Злочин стався в березні під час окупації Броварського району Київщини.

Про це повідомила генеральний прокурор Ірина Венедіктова на своїй сторінці у Facebook.

"За вбивство цивільного чоловіка та сексуальне насильство над його дружиною судитимуть Михайла Романова - військовослужбовця 239-го полку 90-ї гвардійської танкової Вітебсько-Новгородської дивізії ЗС РФ", - пише Венедіктова.

За словами генерального прокурора, під час розслідування було встановлено, що злочин стався у березні під час захоплення Броварського району. Російський окупант увірвався до будинку в одному із сіл.

"П'яний військовослужбовець разом із іншим окупантом, одразу ж після вбивства (вбивства чоловіка жертви, - ред.) декілька разів зґвалтували його дружину. Вони погрожували жінці зброєю та насиллям навіть стосовно її дитини, яка була в цей час поруч", - нагадала генпрокурор.

Нагадаємо, що в Україні засудили довічно першого російського військового за умисне вбивство цивільного жителя Сумської області.

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