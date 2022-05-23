21-річний російський військовий 28 лютого 2022 року вбив беззбройного 62-річного мешканця смт Чупахівка Сумської області.

Суд в Україні засудив першого російського військового, командира відділення в/ч 32010 "4 танкова Кантемирівська дивізія Московської області", сержанта Вадима Шишимаріна зокрема й за умисне вбивство цивільного на Сумщині.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення ухвалила колегія суддів Солом'янського райсуду Києва.

"Шишимаріна... визначити винним у вчиненні кримінального правопорушення... та призначити йому покарання у вигляді довічного позбавлення волі. Строк відбування покарання рахувати з 1 березня. Запобіжний захід до набрання вироком законної сили залишити без змін - тримання під вартою", - зачитав фрагмент вироку головуючий у справі судді.

Шишимаріну інкриміновано причетність до порушення законів та звичаїв війни, поєднаних з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України). Це перший окупант, який постав перед судом за вбивство цивільного під час війни в Україні.

У вироку наголошується, що, попри показання обвинуваченого, що він начебто випадково поцілив у Шеліхова, суд дійшов до переконання, що вбивство було здійснено із прямим умислом.

Зокрема, під час надання Шишимаріним показів у суду стало зрозуміло, що він міг відмовитися від виконання наказу та не стріляти у цивільного, адже окупант особисто не знав чоловіка, який віддав йому наказ та який не мав опізнавальних знаків, що відображають військове звання.

"Обвинувачений особисто цю особу не знав, наказ був незаконний, тому він не повинен був його виконувати, однак все ж таки виконав, щоб від нього відчепилися... Разом із тим, на переконання суду, розуміючи, що відданий йому наказ є явно злочинним..., обвинувачений міг відповісти відмовою..., а, виконуючи злочинний наказ, він мав можливість... вдати, що не поцілив у потерпілого, однак цього він також не зробив, а навпаки, навівши автомат на потерпілого, прицільно здійснив 3-4 постріли, з яких одна куля влучила чоловіку у голову, завдавши смерті", - зазначив суддя.

На переконання суду, Шишимарін діяв із прямим умислом, відтак суд не довіряє показам обвинуваченого та відхиляє доводи його адвоката про те, що окупант не мав наміру вбити Шеліхова.

Відтак, судом встановлено, що Шишимарін, будучи військовим армії РФ, вчинив злочин, який полягає у порушення законів та звичаїв війни та поєднаний з умисним вбивством.

Суддя також додав, що вина обвинуваченого у вчиненні злочину повністю підтвердилася під час судового розгляду та не викликає сумнівів.

"При призначенні виду та міри покарання суд враховує ступінь тяжкості вчиненого злочину - особливо тяжкий злочин, особу винного..., який розумів, що у складі військового формування вторгається на територію незалежної та суверенної держави... Оскільки обвинувачений обставини вчинення злочину визнав лише частково, у вчиненому щиро не зізнався, намагався приховати від суду усі обставини вчинення ним злочину, зокрема прямий умисел на вбивство..., суд не може визнати його каяття щирим", - підкреслив суддя.

Згідно із вироком суду, обставинами, що пом'якшують покарання, є лише активне сприяння розкриттю злочину, а обставинами, що обтяжують покарання, є вчинення злочину щодо особи похилого віку та вчинення злочину групою осіб за попередньою змовою.

Окупант Шишимарін: що відомо про воєнний злочин росіянина

Як відомо, 21-річний російський військовий 28 лютого 2022 року вбив беззбройного 62-річного мешканця смт Чупахівка Сумської області Олександра Шеліпова, який вів узбіччям дороги велосипед, був одягнутий у цивільний одяг та не становив небезпеки для окупантів.

4 травня російський окупант розповів СБУ як власноруч розстрілював мирне населення в Сумській області. Там зазначили, що це одне з перших зізнань російських загарбників, яке вдалося отримати в ході тривалої і кропіткої роботи української спецслужби.

11 травня до суду було передано обвинувальний акт відносно російського військового-командира відділення в \ ч 32010 "4 танкова Кантемирівська дивізія Московської області", який вбив мирного жителя на Сумщині.

18 травня на засіданні суду Шишимарін визнав провину у розстрілі мирного беззбройного жителя Сумської області. Він також заявив, що готовий дати свідчення у справі.

За свідченнями окупанта, вбити цивільного на велосипеді йому нібито наказав прапорщик. Коли Шишимарін відмовився, то, за його словами, йому почав погрожувати інший російський загарбник. Після чого він виконав злочинний наказ. Через вікно автівки Шишимарін вистрелив з автомата Калашникова в голову чоловіку, внаслідок чого той помер на місці. Показання росіянина також підтвердив інший військовий РФ, який їхав разом із Шишимаріним в авто.

Згодом стало відомо, що родина окупанта Шишимарина цинічно виправдовує його злочин, а вдова чоловіка, якого розстріляв росіянин, згодна на обмін загарбника.