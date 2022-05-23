Містянам радять працювати за можливості.

У міськраді Маріуполя дали поради жителям, які залишаються у захопленому місті, по виживанню в окупації.

Відповідне повідомлення з'явилося у Telegram-каналі міськради.

"У Маріуполі та навколо залишаються тисячі людей, які відверто не сприймають окупацію та відмовляються від отримання "допомоги" від окупантів. Десятки тисяч людей. Багато питань, на які краще відверто відповісти один раз. Гуманітарна допомога, пенсії та інші виплати окупантів. Не відмовляйтесь. Беріть все, що дають. Чи більше будете отримувати, тим більше треба буде надавати знов. Більші затрати окупантів – більші проблеми. А там хоч в сміття викидайте", - зазначають у повідомленні.

Також містянам радять працювати за можливості.

"Робота на окупантів. Якщо ви можете / вас примушують працювати в комунальних сферах і це покращить життя наших маріупольців - працюйте. Мова не про самоназвану мерію та керівні посади. Не вся робота – колаборація. І головне – ми маємо витримати до деокупації разом. Тому якщо ваша робота піде на покращення життя маріупольців – не сумнівайтесь. Ви працюєте для них, а не для окупантів", - зазначають у міськраді.

При необхідності радять також давати коментарі на камеру, однак уникати прямих відповідей на питання.

"Якщо "пропонують" дати коментар на камеру, оцінюйте це з огляду на власну безпеку. Якщо того потребує ситуація – давайте. Прості правила, як уникнути інтересу до себе. Кажіть так, в місті стріляли по домівках. Але хто не знаю, з підвалу видно не було. На всі уточнюючі питання щодо Азову чи українських військових кажіть щось типу – та хіба розбереш, всі ж російською балакають а форма у всіх військова. Тобто уникайте прямої відповіді, переводячі в бік "не знаю, не чув, не бачив". В такому випадку самі відстануть", - йдеться у повідомленні.

"Якщо вас заселяють у чуже житло, заселяйтесь. Ставтесь дбайливо до майна чужих людей. Після деокупації вони повернуться, а ви будете не просто мати прихисток, але й збережете поїхавшим маріупольцям їх майно. Головне пам’ятайте. Окупація не назавжди. Ми всі скоро повернемось додому. Бережіть себе і близьких. При можливості – евакуюйтесь. До звільнення в Маріуполі життя не стане краще, а Україна чекає на кожного", - підкреслили у міськраді.

Нагадаємо, у зруйнованому Маріуполі окупанти готуються ввести російську освіту.

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