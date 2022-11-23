До одного із сіл Херсонської області упродовж попередньої доби доправлені десятки поранених загарбників, зазначили у Генштабі української армії.

У селищі міського типу Каланчак Херсонської області в місцевій лікарні вже не вистачає місць для розміщення поранених російських окупантів.

До села Великі Копані протягом попередньої доби доправлено близько 40 поранених ворогів, про це йдеться у повідомленні на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у Facebook щодо оперативної інформації станом на 06:00.

"Окупаційні війська продовжують зазнавати втрат. Так, у населеному пункті Каланчак Херсонської області в місцевій лікарні не вистачає ліжкомісць для розміщення поранених загарбників...", - йдеться у повідомленні.

Відео дня

Ситуація у Херсонській області під час війни з РФ - що треба знати

Супротивники захопили низку населених пунктів у Херсонській області. Армія України наприкінці літа пішла у контрнаступ.

9 листопада стало відомо, що загарбники вирішили відступити з правобережжя Херсонської області на лівобережжя через дуже серйозні проблеми з постачанням. Вже 11 числа наші воїни зайшли в Херсон.

Супротивники після відступу не раз обстрілювати звільнений обласний центр. 22 листопада в Офісі президента повідомили, що через ворогів упродовж доби в Херсонській області загинули три особи, а 10 отримали поранення.