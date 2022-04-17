Росія використовує авіацію із застарілими ракетами типу "Х-59" і вже не керовані боєприпаси, які скидаються з авіаційних носіїв.

Два місяці повномасштабного військового вторгнення Росії на територію незалежної України демонструють, що ворог змінює тактику та економно витрачає боєприпаси, проте складно сказати, пов'язана ця економія з нестачею озброєння чи з підготовкою до чергових боїв.

Про це в інтерв'ю УНІАН заявив директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express, військовий експерт Сергій Згурець.

"Ніхто не може чітко сказати, яку кількість новітніх ракет було вироблено. Це фактично розвідувальна інформація, яка збиралася різними країнами: і американцями, і українською стороною. Ми говоримо про певні зовнішні показники", - зазначив експерт.

Разом з тим, Згурець підкреслив, що ворог перейшов на ракети, які мають досить низькі показники точності.

"Якщо на початку агресії російська сторона використовувала значну кількість сучасних ракет, таких як "Іскандер", "Калібр", то зараз поступово скочується до використання "Точок-у", що мають низькі показники по точності. Також РФ використовує авіацію із застарілими ракетами типу "Х-59" або використовує вже не керовані боєприпаси, які скидаються з авіаційних носіїв", - заявив експерт.

Згурець зазначив, що загальна картина показує, що росіяни почали економно витрачати сучасні зразки, оскільки їх запаси вичерпуються.

"Також, можливо, що Росія відкладає боєприпаси на інші етапи бойових дій", - заявив експерт.

Війна проти України:

24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну. Почалися обстріли та бомбардування українських міст. Масово гине мирне населення України.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні.

Окупанти обстрілюють мирні міста України. Домовленості про зелені коридори систематично порушуються. Евакуаційні конвої обстрілюються, що ускладнює евакуацію мирного населення та доставку в гарячі точки продуктів і медикаментів. У багатьох населених пунктах гуманітарна катастрофа.

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