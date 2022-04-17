На тлі повномасштабного військового вторгнення Росії на територію незалежної України саме американські літаки могли б стати елементом швидкого закриття неба.
Про це в інтерв'ю УНІАН заявив директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express, військовий експерт Сергій Згурець.
"Коли ми говоримо про літаки, вони служать елементом швидкого закриття повітряного простору в боротьбі з крилатими ракетами противника. Одна з функцій винищувачів полягає у відгонці та знищенні ворожих літаків і ракет", - зазначив експерт.
Згурець нагадав, що Україна гостро потребує американських штурмовиків, проте їх неможливо отримати найближчим часом.
"Українська сторона запитувала в американської сторони можливість отримання і F-16, і F-15, і літаків А-10 Тандерболт, які є штурмовиками та можуть бути досить швидко освоєні. Ці пропозиції можуть бути обговорені. Але, на жаль, це питання не буде реалізовано швидко", - зазначив експерт.
Експерт також нагадав, що Польща вже два місяці не може передати Україні літаки.
"Показником є те, що історія про польські літаки існує вже більше ніж місяць. Ситуація досі не зрушилася з місця. Польща запропонувала передати Україні двадцять літаків Міг-29, якщо це буде компенсовано США літаками F-16. Однак в американців не виявилося зайвих F-16 в такій кількості. І немає досі. Поки останній позитивний приклад - передача інших засобів, які посилять потенціал ППО", - зазначив експерт.
Війна проти України:
- 24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну. Почалися обстріли та бомбардування українських міст. Масово гине мирне населення України.
- 27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні.
- Окупанти обстрілюють мирні міста України. Домовленості про зелені коридори систематично порушуються. Евакуаційні конвої обстрілюються, що ускладнює евакуацію мирного населення та доставку в гарячі точки продуктів і медикаментів. У багатьох населених пунктах гуманітарна катастрофа.
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