Україна гостро потребує американських штурмовиків, проте їх неможливо отримати найближчим часом.

На тлі повномасштабного військового вторгнення Росії на територію незалежної України саме американські літаки могли б стати елементом швидкого закриття неба.

Про це в інтерв'ю УНІАН заявив директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express, військовий експерт Сергій Згурець.

"Коли ми говоримо про літаки, вони служать елементом швидкого закриття повітряного простору в боротьбі з крилатими ракетами противника. Одна з функцій винищувачів полягає у відгонці та знищенні ворожих літаків і ракет", - зазначив експерт.

Згурець нагадав, що Україна гостро потребує американських штурмовиків, проте їх неможливо отримати найближчим часом.

"Українська сторона запитувала в американської сторони можливість отримання і F-16, і F-15, і літаків А-10 Тандерболт, які є штурмовиками та можуть бути досить швидко освоєні. Ці пропозиції можуть бути обговорені. Але, на жаль, це питання не буде реалізовано швидко", - зазначив експерт.

Експерт також нагадав, що Польща вже два місяці не може передати Україні літаки.

"Показником є те, що історія про польські літаки існує вже більше ніж місяць. Ситуація досі не зрушилася з місця. Польща запропонувала передати Україні двадцять літаків Міг-29, якщо це буде компенсовано США літаками F-16. Однак в американців не виявилося зайвих F-16 в такій кількості. І немає досі. Поки останній позитивний приклад - передача інших засобів, які посилять потенціал ППО", - зазначив експерт.

Війна проти України:

24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну. Почалися обстріли та бомбардування українських міст. Масово гине мирне населення України.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні.

Окупанти обстрілюють мирні міста України. Домовленості про зелені коридори систематично порушуються. Евакуаційні конвої обстрілюються, що ускладнює евакуацію мирного населення та доставку в гарячі точки продуктів і медикаментів. У багатьох населених пунктах гуманітарна катастрофа.

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