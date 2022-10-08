Внаслідок пожежі на Кримському мосту вже пошкоджено частину проїжджої частини та залізничне полотно.

Через масштабну пожежу рух Кримським мостом повністю закритий, готується запуск поромної переправи через Керченську протоку.

Про це повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук. За його даними, про поромну переправу оголосила "влада Криму".

"У окупантів сталася вогняна халепа на Кримському мосту", - прокоментував подію Братчук.

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Пожежа на Кримському мосту: що відомо

Інформація про загоряння на мосту з’явилася близько 7 ранку.

За свідченнями місцевих жителів, на мосту загорілася частина залізничної гілки, при цьому вони зазначили, що чули звуки вибухів. Але росЗМІ повідомляли, що пожежа сталася через загорання цистерни з паливом.

Рух по мосту був повністю зупинений.

На опублікованих у мережі відео видно, що внаслідок пожежі пошкодження також отримало дорожнє полотно.

Вибухи у Криму

Раніше на окупованому Росією півострові сталася серія вибухів. Заокрема, у серпні на аеродромі поблизу Новофедорівки прогриміли вибухи. Піля цього росіяни почали масово покидати півострів.

Потім була "бавовна" біля Джанкоя. Серед жителів Криму почала сіятися паніка і на шляху до Керченського мосту утворилась черга з 38 тис. автомобілів, які бажали покинути півострів.

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