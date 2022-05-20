Внаслідок дій російських загарбників за добу на Луганщині загинули 13 людей.
Про це у своєму Telegram повідомляє голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.
"Росіяни наступають на Лисичанськ і Сєвєродонецьк, в обласному центрі 12 загиблих, по Луганщині понад 60 зруйнованих будинків... За день в нас 12 загиблих в Сєвєродонецьку, ще один – у Гірській громаді", - зазначив він.
За словами Гайдая, внаслідок обстрілів вигорають цілі вулиці.
"Руйнуються й вигорають будинки. Подекуди цілими вулицями, як от у Нирковому – п’ять житлових господарств поспіль. У Золотому – шість, у Врубівці – три, ще три – в Рубіжному. Неможливо порахувати пошкодження у Тошківці, де тривають бойові дії", - написав голова ОВА.
При цьому він повідомив, що окупаційні війська не змогли взяти штурмом Сєвєродонецьк, зазнали втрат в особовому складі та відступили.
"Втім, наслідки наступу жителі міста відчули: загиблі та поранені люди, зруйновані щонайменше п’ять багатоповерхівок", - додав Гайдай.
За його словами, не краща ситуація й у Лисичанську та містах, що розташовані поблизу Сєвєродонецька.
"Так, в Лисичанську обстрілами пошкоджено 12 будинків, в Новодружеську – 14, в Привіллі – 17", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, за словами військового експерта Владислава Селезньова, в Луганській області російським окупантам конче потрібно взяти в облогу Лисичанськ та Сєвєродонецьк, щоб у майбутньому мати певну основу для виходу на міждержавні перемовини.