Сьогодні бойові дії російських окупантів на Сєвєродонецькому, Бахмутському та Слов’янському напрямках успіху не мали.

Російські загарбники мають проблеми з комплектуванням штурмових підрозділів у Донецькій і Луганській областях.

Про це йдеться в оперативній інформації Генерального штабу ЗСУ станом на 18.00 у соціальній мережі Facebook.

"Противник має суттєві проблеми з комплектуванням підрозділів, що здійснюють штурмові дії на територіях Донецької та Луганської областей", - йдеться у зведенні.

Разом з тим, на Донецькому напрямку окупанти здійснюють перегрупування підрозділів та посилюють угруповання, намагаються оточити підрозділи українських військ у районі населених пунктів Лисичанськ, Привілля, Сєверодонецьк, Борівське.

На Лиманському напрямку окупанти активних дій не вели.

"На Сєвєродонецькому напрямку противник вів штурмові дії з метою встановлення повного контролю над містом Сєвєродонецьк, здійснив наступ на позиції українських військ в районі Метьолкіного, успіху не мав", - поінформували у Генштабі.

На Бахмутському напрямку, за даними Генштабу, окупанти продовжували обстріли позицій українських військ зі ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню. Окупанти, використовуючи результати вогневого ураження, вели бойові дії на напрямках населених пунктів Тошківка – Устинівка, Оріхове – Золоте, Комишуваха – Врубівка, Василівка – Білогорівка, Ниркове – Миколаївка, Доломітне – Новолуганське, але успіху не мали.

На Харківському напрямку основні зусилля ворог зосереджує на спробах порушення логістичних маршрутів постачання угруповання українських військ, яке діє на Слов’янському напрямку.

"На Слов’янському напрямку противник здійснив спробу ведення штурмових дій в Богородичному, успіху не мав, відійшов, закріплюється в північно-західній частині населеного пункту", - сказано у повідомленні.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках агресор активних дій не вів. З метою сковування та недопущення перекидання українських військ на інші напрямки здійснював обстріли із застосуванням мінометів, ствольної та реактивної артилерії.

Як повідомляв УНІАН, 12 червня президент України Володимир Зеленський наголосив, що втрати окупаційної армії Росії вже у червні можуть перевищити 40 тис. вбитих військових. Глава держави заявив, що Росія спробує кинути у бій проти України слабо підготовлених строковиків.