На збройні провокації противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь.

На Донбасі внаслідок обстрілів російських окупантів поранено військового Збройних сил України.

Про це йдеться у вечірньому зведенні щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил у соціальній мережі Facebook.

"Від початку доби з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 5 порушень режиму припинення вогню, 4 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння", - йдеться у зведенні.

Так, біля Причепилівки ворог відкривав вогонь з мінометів калібру 120 мм, а в напрямку населених пунктів Болотене, Кримське та Луганське - з мінометів калібру 82 мм.

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Поблизу Лебединського українські позиції потрапили під обстріл з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

"Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїну надано домедичну допомогу та евакуйовано до лікувального закладу. Стан його здоров’я – задовільний. На збройні провокації противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили його припинити обстріли", - сказано у зведенні.

Як повідомляв УНІАН, у Львові внаслідок пневмонії помер 37-річний ветеран АТО Юрій Досяк.

Автор: Віталій Саєнко