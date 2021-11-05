Він пройшов Іловайський котел і 119 днів полону.

У Львові сьогодні внаслідок пневмонії помер 37-річний ветеран АТО Юрій Досяк.

Про це повідомляється на Facebook-сторінці Львівського центру надання послуг учасникам бойових дій.

"З глибоким сумом повідомляємо, що сьогодні вранці відійшов у вічність учасник бойових дій Юрко Досяк. Він – боєць-доброволець батальйону "Донбас", вижив в Іловайську, повернувся з полону... Але, на жаль, тут недуга виявилася сильнішою...", - йдеться у повідомленні.

На вказаній сторінці повідомляється, що Доцяк перебував у лікарні. Тиждень пролежав у медичній комі з обширною двосторонньою пневмонією, проте напередодні вийшов з неї. Був під апаратом ШВЛ. Родина ветерана АТО почала збирати кошти на його лікування, але сьогодні зранку він помер.

Також зазначається, що Досяк пройшов Іловайський котел і 119 днів полону.

Юрій Досяк – 1984 року народження, юрист за освітою. Працював адвокатом, останнім часом займався також аграрним бізнесом, вирощував спаржу на продаж.

Як писав днями сайт "Твоє місто", Досяк захворів на важку двобічну пневмонію, через що тиждень пролежав у медичній комі. Станом на 3 листопада він перебував у лікарні та потребував значних коштів на тривалу реабілітацію. На підтримку його та родини ініціював збір коштів Львівський центр надання послуг учасникам бойових дій.

"Чоловік наразі виліковується від хвороби та виходить з медичного сну. Також він перебував під апаратом ШВЛ. У військового спостерігається хороша динаміка, однак на реабілітацію його сім’я витрачає щодня по 5-6 тис грн", – ішлося в повідомленні.

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Автор: Світлана Макринська