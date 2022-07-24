За даними Гайдая, ЗСУ за останні тижні уразили декілька складів із боєприпасами і скупчень окупантів.

Сили оборони України завдають противнику втрат на всіх напрямках, де йдуть активні бойові дії, а західна артилерія допомагає тримати у напрузі росіян у тилу.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"За останні тижні ми уразили декілька складів із боєприпасами і скупчень окупантів не лише на Луганщині. Багато успішних влучань і на Донеччині, що не дає змогу ворогу атакувати інтенсивніше. Скажу більше – щоночі вони не сплять, а чекають, що по них можуть влучити", - розповів Гайдай.

Зокрема, вчора у Кадіївці руйнувань зазнало приміщення, де перебували російські військові. Втрати уточнюються.

Як повідомляв УНІАН, 23 липня захисники України "денацифікували" цілий загін Сахалінського ОМОНу на Луганщині. Як повідомив тоді офіцер ЗСУ Анатолій Штефан, окупанти щойно заїхали на ротацію, як отримали купу вбитих та поранених.

А раніше голова Луганської ОВА Сергій Гайдай розповів, що ЗСУ підірвали у Лисичанську будівлю суду, де проводили нараду окупанти. Знищено близько півсотні загарбників.

Вас також можуть зацікавити новини: