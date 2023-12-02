На фронті відбулося 84 бойових зіткнення.

Минулої доби, 1 грудня, російські окупаційні війська наступали на шести напрямках фронту, але успіхів не досягли.

Як повідомляє Генштаб у ранковому зведенні, загалом вчора відбулося 84 бойових зіткнення. Зокрема, на Куп’янському напрямку загарбники наступали в районах Синьківки Харківської області та Стельмахівки Луганської області. ЗСУ відбили 13 атак противника.

Водночас на Лиманському напрямку наші захисники відбили вісім атак, росіяни вели штурмові дії в районі Серебрянського лісництва Луганської області. На Бахмутському напрямку ворожі війська наступали в районах Григорівки, Богданівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки Донецької області, де ЗСУ відбили 21 атаку. Водночас Сили оборони продовжили штурмові дії південніше Бахмута, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

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На Авдіївському напрямку російські інтервенти намагаються оточити Авдіївку, наші війська відбили 21 атаку. Окупанти намагались прорватися в районах південніше Новокалинового, Степового, Авдіївки, Сєверного, Первомайського Донецької області. При цьому на Мар’їнському напрямку вони вели штурмові дії в районі Новомихайлівки Донецької області.

Минулої доби на Запорізькому напрямку противник 8 разів безуспішно вів штурми, щоб відновити втрачене положення в районах Роботиного Запорізької області, а також наступав західніше Вербового Запорізької області, де наші захисники відбили ще 4 атаки.

При цьому, Сили оборони продовжують наступати на Мелітопольському напрямку і утримують зайняті позиції на лівому березі Херсонської області. На лівобережжі Дніпра вони продовжують вести контрбатарейну боротьбу, завдають вогневе ураження по тилах противника.

Війна в Україні - останні новини

Минулої доби ЗСУ відпрацювали по складах з боєприпасами російських загарбників. Підрозділи ракетних військ уразили 3 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також 5 складів боєприпасів противника

За словами президента Володимира Зеленського, війна в Україні з російськими окупантами вийшла на новий етап. Попереду у Збройних сил України складні зимові бої.

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