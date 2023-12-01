Було уражено 3 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки.

Сили оборони України за поточну добу потужно відпрацювали по складах з боєприпасами російських загарбників. Про це йдеться в оперативному зведенні Генерального штабу ЗСУ.

"Протягом доби підрозділи ракетних військ уразили 3 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також 5 складів боєприпасів противника", - йдеться у зведенні.

Водночас, зі свого боку, російські загарбники завдали 2 ракетних та 17 авіаційних ударів, здійснили 46 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах.

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Також, з початку доби російські окупанти завдали авіаційного удару по Україні, застосувавши 2 керовані ракети Х-59 та 12 БпЛА типу "Shahed-136/131". При цьому, силами та засобами протиповітряної оборони знищено 1 керовану ракету Х-59 та 8 ударних БпЛА.

Втрати окупантів

Як повідомляв УНІАН, у Бурятії знову вибухнув потяг з паливом на Байкало-Амурській залізничній магістралі - вибухнув ще один потяг з паливом. Цей підрив став другим етапом спецоперації СБУ із виведення з ладу цієї важливої залізничної магістралі, яку ворог використовує і для військової логістики.

Також повідомлялося, що за минулу добу на Херсонському напрямку ЗСУ знищили ЗРК "Бук-М2", вартість якого становить приблизно 30 млн доларів, та багато іншої техніки.

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