Міністр звернулася до Червоного Хреста, до російської сторони з вимогою дати можливість людям виїхати до Запоріжжя.

Окупанти не пропускають через блокпост у Бердянську автобуси, які мають евакуювати людей з Маріуполя.

Про це в ефірі інформаційного телемарафону заявила віце-прем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції окупованих територій України Ірина Верещук.

"Маріупольський напрямок дуже важко йде. Там уже накопичилося близько 40 автобусів, які очікують людей, і окупанти не дозволяють пройти блокпост у Бердянську, утримують наші автобуси. І наразі ми знову звертаємося до Червоного Хреста, до російської сторони з вимогою дати можливість людям виїхати до Запоріжжя", - зазначила вона.

За словами Верещук, евакуація в інших областях "триває краще".

"Але у Макарові на Київщині не було певної кількості людей, щоб заповнити автобуси. Ми зараз будемо бачити, що з маршрутами та як треба змінити, щоб люди, які хочуть вибратися, отримали таку можливість", - додала міністр.

Раніше радник глави українського МВС Антон Геращенко назвав ім'я російського генерала, який керує блокадою Маріуполя.

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