Ця РСЗВ призначена для ураження об'єктів броньованої і неброньованої техніки, а також живої сили.

Російські окупаційні війська обстріляли Авдіївку новими снарядами з реактивної системи залпового вогню (РСЗВ) "Торнадо-С".

Як повідомили у Нацполіції, окупанти обстріляли місто з авіації та артилерії, в результаті обстрілу є загиблі і поранені серед мирних жителів. Крім того, зруйновано не менше 15 будинків. Також окупанти влучили в школу, яку тільки відреставрували.

У свою чергу, портал "Мілітарний" звернув увагу, що поліція показала фотографію з блоком системи управління 9Б706 від так званого високоточного 300-мм реактивного снаряда 9м544/9M549 для РСЗВ "Торнадо-С". Вони призначені для ураження броньованої і неброньованої техніки, а також живої сили.

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