В районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню з боку окупаційних військ.
Читайте такожРосія не демонструє бажання припиняти окупацію Донбасу - ДаніловПро це йдеться у зведенні прес-центру штабу ООС у Facebook.
«З метою провокації ворог здійснив обстріл зі стрілецької зброї наших позицій в районі Катеринівки. На інших напрямках уздовж лінії розмежування спостерігається тиша», – поінформували у штабі.
На збройну провокацію українські військові вогонь у відповідь не відкривали.
Бойових втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає.
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