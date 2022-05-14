Втрат серед особового складу та техніки немає.

Сьогодні зранку російські окупанти обстріляли прикордонний населений пункт на Чернігівщині, зафіксовано 8 вибухів.

Про це повідомило Оперативне командування "Північ".

"Сьогодні зранку з боку РФ окупанти обстріляли прикордонний населений пункт на Чернігівщині. Близько 06:30 надійшла інформація, що на околиці Блешні зафіксували 8 вибухів (приходів, попередньо - з міномета)", - йдеться у повідомленні.

Втрат серед особового складу та техніки немає.

Раніше Генштаб ЗСУ сповістив, що противник перекидає у прикордонні райони Брянської області додаткові підрозділи задля провокаційних обстрілів Чернігівщини.

Водночас радник міністра внутрішніх справ Віктор Андрусів попереджав росіян, які проживають в прикордонній Бєлгородській області, бути обачними - туди може "прилетіти".

Як писав УНІАН, напередодні російські окупанти обстріляли прикордоння Сумщини некерованими авіаційними ракетами.

Військовослужбовці ДПСУ зафіксували на околиці одного з прикордонних сіл Шосткінського району п’ять розривів.

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