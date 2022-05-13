Противник не припиняє ведення наступальних дій у Східній операційній зоні .

Противник перекидає у прикордонні райони Брянської області додаткові підрозділи задля провокаційних обстрілів Чернігівщини.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Генштаб ЗСУ.

"На Сіверському напрямку тривають заходи посиленої охорони ділянки українсько-російського кордону в Брянській та Курській областях. За наявною інформацією противник здійснює перекидання у прикордонні райони Брянської області додаткових підрозділів артилерії для нарощування провокаційних обстрілів населених пунктів Чернігівській області, що розташовані поблизу державного кордону України", - йдеться у повідомленні.

Противник не припиняє ведення наступальних дій у Східній операційній зоні з метою встановлення повного контролю над територією Донецької, Луганської та Херсонської областей та утримання сухопутного коридору між зазначеними територіями та тимчасово окупованим Кримом. Одночасно, підтримує напруженість у Придністровському регіоні республіки Молдова та на території республіки Білорусь.

Як повідомляв УНІАН, напередодні на Херсонщині ЗСУ знищили ворожий склад з боєприпасами. Ракету, яка поцілила в запас снарядів для російських "Смерчів", було скинуто з бойового безпілотника.

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