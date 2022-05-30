Флешети з російських снарядів пошкодили будівлі та майно жителів у Шосткинському районі.

Російські окупанти обстріляли прикордоння Сумської області артснарядами, начиненими флешетами.

Про це повідомила Державна прикордонна служба України.

"Сьогодні вранці ворожа артилерія з боку російського села Тьоткіно тричі обстрілювала прикордоння Сумщини. Під час одного з обстрілів ворог застосував артилерійські снаряди, начинені флешетами. Сталеві стрижні з російських снарядів пошкодили будівлі та майно жителів у Шосткинському районі", - йдеться у повідомленні.

Як зауважили в ДПСУ, такі ж бойові елементи судмедексперти виявляли в тілах мирних українців, яких окупанти вбили в Бучі та Ірпіні.

"Також прикордонники зафіксували ще три обстріли прикордоння Сумщини вночі: 5 мінометних пострілів з боку російського села Понури та 6 пострілів з РСЗО з боку населеного пункту Гуєво. Крім того, ворожа авіація здійснила 2 авіаудари по території Хотінської селищної об'єднаної територіальної громади", - повідомили в ДПСУ.

Нагадаємо, кілька днів тому внаслідок обстрілу російським літаком прикордонної території Сумської області поранена жінка.

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