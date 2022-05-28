Внаслідок обстрілу російським літаком прикордонної території Сумської області поранена жінка.
Про це йдеться у повідомленні Державної прикордонної служби.
У повідомленні зазначається, що російська авіація близько 18 години здійснила три пуски некерованими ракетами по двох прикордонних населених пунктах Сумського району.
"Внаслідок обстрілу поранена одна жінка, пошкоджені церква, дитсадок, приватне помешкання і дорога", - повідомили прикордонники.
Як додав очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький, щодо пораненої жінки - уламок влучив їй в ногу, під час прильоту ракети вона знаходилась на подвір'ї свого будинку.
"Розбиті цивільні об'єкти: дитсадок у селі, церква, приватні будинки цивільних людей", - зазначив він.
Як повідомляв УНІАН, відразу після обстрілу повідомлялося, що ворожий літак здійснив 6 пусків некерованими ракетами по прикордонним територіям Сумського району. Ракети впали поза межами населених пунктів. При цьому голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький пообіцяв повідомити подробиці обстрілу пізніше.