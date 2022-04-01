Інтенсивність обстрілів настільки висока, що неможливо навіть забрати тіла загиблих з вулиць та доставити гуманітарну допомогу.

Окупанти обстрілюють всі населені пункти Луганщини та готуються наступати на двох напрямках.

Про це під час брифінгу повідомив керівник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай, повідомляється у Telegram-каналі Медіа-центру "Україна".

"Ситуація в Луганській області стабільно важка. Всі населені пункти під обстрілами. Лисичанськ, Сєверодонецьк, Рубіжне, Попасна, Гірське - під щоденним вогнем з літаків, "Градів", "Смерчів", "Ураганів". Найгарячіші точки – Рубіжне, Попасна, бої ідуть всередині міст. Але не може продавити нашу оборону, не просувається", - сказав Гайдай.

Він додав, що інтенсивність обстрілів настільки висока, що неможливо навіть забрати тіла загиблих з вулиць та доставити гуманітарну допомогу.

"Ми веземо гуманітарку в Лисичанськ, Сєверодонецьк, але до Рубіжного та Попасної добратись не можемо. Вантажі є, але через постійні обстріли ворога ми не можемо їх доставити", - розповів голова ОВА.

Він закликав громадян, які відмовляються від евакуації та сподіваються "пересидіти в укриттях", максимально швидко виїхати з вкрай небезпечних регіонів.

"Ми знаходимо людей в укриттях та пропонуємо їм евакуацію, але вони відмовляються. Чекають, допоки війна не прийде у сусідній під’їзд, не буде знищено будинок, а потім ми дістаємо їх з-під завалів, і тільки тоді вони погоджуються виїжджати. Кожного дня наші поліцейські, водії, співробітники ризикують життям, допомагаючи громадянам виїхати. Я прошу, будь ласка, не зволікайте. Це проблема не одного будинку, кварталу, району або міста", - зазначив Гайдай.

За його словами, з початку війни з Луганської області евакуйовано понад 18 тис. громадян.

"Ворог готується до наступу на двох напрямках – на Попасну та між Кремінною та Рубіжним", - додав очільник ОВА.

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