Окупанти обстрілюють всі населені пункти Луганщини та готуються наступати на двох напрямках.
Про це під час брифінгу повідомив керівник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай, повідомляється у Telegram-каналі Медіа-центру "Україна".
"Ситуація в Луганській області стабільно важка. Всі населені пункти під обстрілами. Лисичанськ, Сєверодонецьк, Рубіжне, Попасна, Гірське - під щоденним вогнем з літаків, "Градів", "Смерчів", "Ураганів". Найгарячіші точки – Рубіжне, Попасна, бої ідуть всередині міст. Але не може продавити нашу оборону, не просувається", - сказав Гайдай.
Він додав, що інтенсивність обстрілів настільки висока, що неможливо навіть забрати тіла загиблих з вулиць та доставити гуманітарну допомогу.
"Ми веземо гуманітарку в Лисичанськ, Сєверодонецьк, але до Рубіжного та Попасної добратись не можемо. Вантажі є, але через постійні обстріли ворога ми не можемо їх доставити", - розповів голова ОВА.
Він закликав громадян, які відмовляються від евакуації та сподіваються "пересидіти в укриттях", максимально швидко виїхати з вкрай небезпечних регіонів.
"Ми знаходимо людей в укриттях та пропонуємо їм евакуацію, але вони відмовляються. Чекають, допоки війна не прийде у сусідній під’їзд, не буде знищено будинок, а потім ми дістаємо їх з-під завалів, і тільки тоді вони погоджуються виїжджати. Кожного дня наші поліцейські, водії, співробітники ризикують життям, допомагаючи громадянам виїхати. Я прошу, будь ласка, не зволікайте. Це проблема не одного будинку, кварталу, району або міста", - зазначив Гайдай.
За його словами, з початку війни з Луганської області евакуйовано понад 18 тис. громадян.
"Ворог готується до наступу на двох напрямках – на Попасну та між Кремінною та Рубіжним", - додав очільник ОВА.