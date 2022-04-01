Наразі місцева влада евакуює громадян з шести міст та сіл, однак майже в кожному з них "режим тиші" з боку ворога відсутній.

На маршруті евакуаційного автобуса в Лисичанську окупанти з безпілотника замінували трасу. Міни також знайшли прямо у центрі міста, біля магазину.

Про це повідомляє голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай у Telegram.

За його словами, наразі місцева влада евакуює громадян з шести міст та сіл, однак майже в кожному з них "режим тиші" з боку ворога відсутній.

Гайдай розповів, що росіяни зранку відкрили вогонь по Гірському, трохи пізніше – по старим районам Сєвєродонецька, Новодружеську та Привіллю.

"Не обійшлося без труднощів і в Лисичанську. На шляху евакуаційного автобусу опинилися міни. Росіяни скинули їх за допомогою безпілотника. Водій своєчасно побачив небезпечні предмети та змінив маршрут. Трагедії вдалося уникнути", - зазначив голова ОВА.

Міни також знайшли у біля магазину. Як повідомляє патрульна поліція Луганської області, ворог мінує центральну частину міста. Сьогодні, 1 квітня, патрульні виявили на проспекті Перемоги предмети, схожі на міни, які, імовірно, встановлені ворожими ДРГ.

Правоохоронці просять усіх мешканців Луганщини бути уважними під час руху та ні в якому разі не наближатися до підозрілих предметів.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що на Луганщині росіяни накопичують сили, щоб здійснити прорив.

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