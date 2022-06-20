Питна вода залишається проблемою номер один у місті.

У Маріуполі люди стоять у черзі за хлібом по чотири години.

Про це в Telegram повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

"Через проблеми з гуманітаркою (непрацездатні вже майже не отримують) та наявністю пенсій люди стоять на спеці до "супермаркетів" за шматком хліба по 3-4 години. Ціни стрімко підвищились одразу з появою грошей у маріупольців. Очікувано, окупанти наживаються на біді на кожному кроці", - зазначив він.

Андрющенко також наголосив, що питна вода залишається проблемою номер один у місті. Попри обіцянки окупантів розвозити воду раз на тиждень, в реальності набрати води мають можливість не всі жителі.

"У деяких районах, де частково з’явилось водопостачання, вирішують проблему через використання технічної води в якості питної. Для жителів Лівобережного району проблема залишається невирішеною", - додав він.

Як повідомляв УНІАН, у Маріуполі люди набирають технічну воду з калюж, які утворюються від проривів.

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