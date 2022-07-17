Мер Мелітополя переконаний, що цього не станеться.

Окупаційна "влада" Мелітополя видала "наказ" про депортацію мешканців за проукраїнську позицію.

Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.

"Псевдовлада видала псевдонаказ про те, що мешканці тимчасово окупованих територій Запорізької області депортуватимуться за українську символіку, за непроросійську позицію. Ми з вами розуміємо, що це значить - всі, хто матимуть проукраїнську позицію, ніби як мають бути депортовані за кордони тимчасово окупованих територій", - зазначив він.

Федоров провів паралель из депортацією кримських татар з Криму.

"Ця псевдовлада уявляє себе Сталіним та хоче повторити ситуацію 1944 року, депортацію кримських татар з Криму. Історія вже все показала. І перспектива Сталіна була зовсім погана, і депортація погано закінчилась - все повернулися на свої місця", - додав міський голова.

Мер Мелітополя переконаний, що цього не станеться.

"До того, як рашисти дійдуть до псевдодепортації, ми вже повернемося до свого на сьогодні тимчасового окупованого міста", - вважає він.

Як писав УНІАН, у Херсонській області росіяни обіцяють гроші за інформацію про патріотів України, які залишилися в окупації.

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