Також загарбники шукають діючих співробітників СБУ, української розвідки, територіальної оборони, військовослужбовців Збройних сил, які залишилися в Херсоні або інших населених пунктах області.

У Херсонській області росіяни обіцяють гроші за інформацію про патріотів України, які залишилися в окупації.

Про це у Facebook повідомив перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський.

"Фейкове ВЦА Херсонської області звернулося до жителів Херсонщини із закликом "продавати" інформацію про патріотів України, які залишаються на території області! Обіцяють суттєву грошову винагороду за кожну "голову", - написав він.

За даними Соболевського, російські окупанти шукають діючих співробітників СБУ, української розвідки, територіальної оборони, військовослужбовців Збройних сил, членів націоналістичних партій, громадських організацій та збройних формувань націоналістів, які залишилися в Херсоні або інших населених пунктах області.

Також вони хочуть отримати інформацію про осіб, які ведуть антиросійські сайти, канали та групи в інтернеті, передають на такі ресурси дані про російських військових, співробітників діючих органів влади, журналістів, волонтерів та активістів, які збирають про них аудіовізуальну інформацію (наприклад, зйомкою на телефон). Окупанти хочуть знати про осіб, які розклеюють пропагандистські листівки, пишуть пропагандистські написи або завдають шкоди офіційній зовнішній агітації і рекламі.

Соболевський також зазначив, що рашисти обіцяють платити за інформацію про квартири, будинки, інші будівлі або приміщення, які зазначені вище категорії осіб можуть використовувати як бази для проведення "терористичної, диверсійної та підривної діяльності", переховуватися або проживати в них.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що половина жителів Херсонщини так нікуди і не поїхали.

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