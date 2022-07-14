Загарбники вдалися до дешевого трюку з листівками українською мовою.

У Мелітополі в російських окупантів виникли проблеми із запасами крові на тлі вибухів військової бази на місцевому аеродромі. Загарбники просять місцевих жителів здати кров та розносять по ринку листівки.

Про це повідомляє місцеве видання "РІА – Мелітополь".

Після вибухівна військовій базі в Мелітополі загарбники вилучили всі запаси крові в медичному містечку. Проте, навіть вилученої крові мало для поранених окупантів.

Окупанти "другої армії світу" ходять ринками міста і роздають мешканцям агітаційні листівки із закликом здати кров. При собі просять мати паспорт та ідентифікаційний код.

"Місцеві жителі говорять про те, що, отримавши з рук військових убивць армії РФ такі листівки, мимоволі розумієш, що в окупантів справи погані. Поранених багато, а запаси крові закінчуються. Ось і відправили їх на ринок, де більше народу", – наголошує видання.

Як повідомляв УНІАН, 12 липня мер Мелітополя Іван Федоров повідомив, що, за інформацією місцевих мешканців, у Мелітопольському районі палає захоплена окупантами база військової частини. Місцеві чули 25 вибухів.

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