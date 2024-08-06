Окупанти просуваються у Нью-Йорку, - DeepState

Спостерігачі побоюються, що ситуація у населеному пункті наближається до його втрати.

Російські окупанти продовжують просуватися у Нью-Йорку Донецької області.

Як повідомляє моніторинговий проєкт DeepState, який відстежує ситуацію на фронті, в мережі з'явилися кадри підняття російського триколора над навчальним корпусом Нью-Йоркської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату № 38, що в північно-західній частині селища.

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Військовий експерт Сергій Згурець сказав, що між Нью-Йорком і Залізним є ділянка, яку тримають ЗСУ, однак росіяни намагаються охопити зону з двох боків, створюючи загрозу оточення. Наше командування знає про складність цієї ділянки, додав він.

Як пише The New York Times, якщо російським військам вдасться захопити давні оборонні бастіони в районі Торецька, вони зможуть просуватися до Костянтинівки, логістичного опорного пункту ЗСУ на сході, з іншого напрямку.

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