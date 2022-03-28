Місто нині окуповане російськими військами.

Російські окупанти проникли до офісу Представництва президента України в Криму, який через окупацію півострова розташований у Херсоні.

Про інцидент повідомляється на сторінці Представництва у Facebook.

Путінські терористи зламали двері в будівлі, зняли український прапор та ймовірно винесли техніку та документи, що залишались у приміщенні.

"Разом з тим, не виключаємо провокацій та закликаємо громадян бути обережними й поки що утриматися від відвідування офісу", - йдеться у повідомленні.

Через бойові дії та російську агресію офіс Представництво президента тимчасово не працює, а його співробітники виконують свої функції дистанційно.

"Російським військовим та співробітникам спецслужб рф, що злочинно проникли до офісу Представництва, рекомендуємо припинити протиправні дії та добровільно здатися Збройним Силам України. Це пом’якшить міру відповідальності та дозволить зберегти життя", - зауважили в Представництві президента.

Як відомо, Херсон нині перебуває в окупації - на території міста знаходяться російські окупаційні війська.

Вас також можуть зацікавити новини: