На думку мера Мелітополя, про це свідчать декілька знакових розпоряджень окупантів та їх дії в окупованому місті.

В Мелітополі Запорізької області окупанти збирають дані для депортації проукраїнськи налаштованих громадян та продовжують готуватись до російського псевдореферендуму.

Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров в ефірі інформаційного телемарафону.

За його словами, про це свідчить декілька знакових розпоряджень окупантів, які збирають дані у місті, а людей з проукраїнською позицією обіцяють депортувати.

"Більш знаковим є псевдорозпорядження, яке вони видали. Ті люди, які підтримують Україну, хто буде казати, що їм в Україні подобається чи розмовляють українською, чи мають щось проукраїнське хоч трохи - будуть виселятися з тимчасово окупованої території. Це депортація. З наших домівок нас хочуть депортувати за те, що ми українці", - акцентував Федоров.

Мер Мелітополя висловив сподівання, що у найкращому випадку окупанти будуть депортувати українців на лінію розмежування до Василівки, де йде перетин із підконтрольною Україні територією.

"Сподіваюсь, що це буде в бік України, бо так ми зможемо підтримати своїх громадян. Але пройти через блокпости до неокупованої території досить складно. Сьогодні у нас шквал дзвінків, тому що черга знову більш ніж 500 людей стоїть на Василівці – це жінки, маленькі діти, рашисти знову не випускають людей", - пояснив Федоров.

Мер Мелітополя зазначив, що зараз невідомо, куди саме росіяни планують депортувати людей, проте у найгіршому випадку це може бути на територію тимчасово окупованого Криму чи підконтрольну РФ.

Мер Мелітополя також зауважив щодо підготовки окупантів до проведення російського псевдореферендуму та розпочатого збору даних у місті.

"Декілька днів тому гауляйтери робили декілька гучних повідомлень, видали псевдорозпорядження – якісь папірці, за якими має пройти референдум на початку вересня. Але більше мене лякає... те, що йде збір даних", - акцентував Федоров.

Мер Мелітополя пояснив, як саме проводять збір даних окупанти.

"Вони повністю перекривають мікрорайон, наприклад, вчора був перекритий район Новий Мелітополь, в якому проживають більш ніж 30 тисяч людей. І просто в кожну квартиру, в кожний дім вони (окупанти - УНІАН) заходять з опитувальним листом. Питають, скільки вас тут живе, хто родичі, яке майно маєте, які автівки маєте, як відноситесь до рашистів, як відноситесь до України", - сказав Федоров.

Він додав, що якщо хтось з мешканців каже, що добре відноситься до України, їх роздягають та шукають татуювання. Якщо відміток на тілі не знаходять, то намагаються вияснити, чи служили їх родичі в АТО, і в такому випадку проводять повний обшук.

"В такому пеклі сьогодні живуть люди на тимчасово окупованій території. Завдяки цим даним вони (окупанти - УНІАН) звичайно будуть робити фейкові опитування або якісь фейкові псевдореферендуми для своєї пропаганди", - підкреслив Федоров.

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