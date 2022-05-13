В захоплених населених пунктах маркером присутності рашистів є лайно і пам'ятники Леніну, каже Потураєв.

Російські окупанти в Україні спалюють книжки українською мовою.

Про це сказав голова комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв на брифінгу.

Він зазначив, що російські окупанти, коли приходили в села і міста України, то "після того, як вони закінчували вбивати, грабувати і гвалтувати, вони йшли до бібліотек, викрадали і спалювали всі книжки українською мовою".

За його словами, про такі випадки є багато свідчень. Депутат додав, що саме так робили нацисти. Потураєв зазначив, що подібна ситуація і з пам’ятниками.

"Коли вони приходять, то ставлять маркер. Кого вони ставлять в першу чергу? Леніна. Я не знаю, звідки вони їх беруть - ми ж позбавилася їх. Думаю, що з Росії везуть. В Росію пральні машини тягнуть, а з Росії - Леніних", - зазначив він.

Він нагадав, що маркер їх поведінки, коли десь на стіні пам’ятки архітектури і культури пишуть: "Здесь был Вася", а потім додають слово із трьох літер.

"Це саме такий процес. Це як у Бучі, до речі, абсолютно більшовицька практика, описана в багатьох мемуарах часів більшовицького перевороту, ... коли вони просто екскременти залишають свої по всіх кутах, і на столі, і в шухлядах, і у шафах", - додав Потураєв.

При цьому зазначив, що його знайомі військові, які звільняли від окупантів міста, розповідали, що рашисти "гадили, а потім, набрав це лайно в руку, писали: "От вам хохли". "Це те саме, що пам’ятник Леніну - це така куча лайна, але кам'яна. Вони таким чином намагаються маркувати нашу територію", - сказав Потураєв.

Раніше повідомлялося, що у Скадовську підлітки розгнівали окупанта відповіддю на запитання про Бандеру.

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