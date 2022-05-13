Окупанти вклали підствольну гранату ВОГ-25П під молотки фортепіано.

У Бучі Київської області російські окупанти підклали гранату в фортепіано 10-річної дівчинки.

Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко.

"Мешканка Бучі Тетяна Монько, нарешті повернувшись додому, крім розгрому виявила ще й смертельну пастку, яка дивом не спрацювала", - повідомив він.

За словами Геращенка, окупанти вклали підствольну гранату ВОГ-25П під молотки фортепіано, що належить її десятирічній доньці.

"Завдяки пильності жінки ніхто не постраждав, а сапери, яких вона викликала, вилучили та знешкодили гранату", - додав радник міністра внутрішніх справ.

Різанина в Бучі - що відомо

Вранці 24 лютого Росія почала повномасштабну війну проти України. Спочатку противник бомбив військові об'єкти, а потім атакував мирне населення, зокрема, Київську область. Частина населених пунктів виявилася тимчасово окупована російськими військами, в тому числі й Буча.

На початку квітня стало відомо, що Бучу звільнили від ворога. У місті виявили братські могили, в яких знаходилися сотні місцевих жителів. При цьому на тілах убитих знайшли ознаки насильницької смерті. Крім того, на вулицях Бучі лежали трупи розстріляних жителів, в тому числі й жінок. Багатьох загиблих намагалися спалити.

Президент Росії Володимир Путін відзначив "героїзм і відвагу" 64-ї окремої мотострілецької бригади Сухопутних військ РФ, яка влаштувала криваву різанину в Бучі на Київщині. Він присвоїв цій бригаді ґвалтівників, мародерів і вбивць найменування "Гвардійська".

25 квітня співробітники Бучанської окружної прокуратури встановили особи російських військовослужбовців, які здійснювали звірства в Бучі.

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