Щонайменше п'ятеро цивільних отримали поранення.

Російські окупанти обстріляли Костянтинівку Донецької області, повідомляє прес-служба обласної прокуратури.

Відзначається, що обстріл, ймовірно, вівся з артилерії. Ціллю став житловий квартал міста. У результаті атаки дістали тілесні ушкодження, несумні з життям, п’ятеро містян – троє чоловіків та дві жінки.

"З пораненнями різного ступеня тяжкості до медичних закладів доставлено чоловіка і чотирьох жінок. Наразі їм надається кваліфікована медична допомога. Остаточна кількість постраждалих встановлюється", – додали в прес-службі.

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За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу).

Російські обстріли: важливі новини

9 серпня окупанти ударили по Костянтинівці, влучивши в супермаркет. За попередньою інформацією ворог вдарив ракетою Х-38. Внаслідок обстрілу було 14 загиблих і 43 поранених людей.

В Генштабі ЗСУ повідомили, що протягом доби окупанти вздовж лінії боєзіткнення здійснили 4074 обстріли, з них 138 - із реактивних систем залпового вогню.

Напередодні Дня Незалежності, посольство США у Києві попередило своїх громадян, які перебувають в Україні, про підвищену небезпеку через російські атаки у святкові дні.

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