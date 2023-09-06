Пошуково-рятувальна операція в Костянтинівці завершена.

Костянтинівка, новини про обстріл якої сьогодні, 6 вересня, сколихнули Україну, лишається у центрі увагу. У місті після кривавого удару з боку росіян завершили пошуково-рятувальну операцію.

Після завершення операції стало відомо про 17 жертв, а також 32 постраждалих, повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко в Telegram.

Чиновник в ефірі телемарафону розповів, що інформація щодо загибелі дитини поки що не підтверджується. За його словами, вже відомо про 33 осіб, які отримали поранення.

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Він розповів, що серед загиблих, які ідентифіковані - найстарша жінка, 1940 року народження, а наймолодший чоловік - 2005 року народження. "Це йдеться про тіла, які ідентифіковані на даний момент. Деякі тіла розірвало, і ми зараз зі спеціалістами в морзі намагаємось ідентифікувати всі ці тіла", - додав міністр. При цьому повідомив, що практично всі загиблі - жителі Костянтинівки.

Клименко розповів, що на місці події працюють ДНК -лабораторії. "Ми вже відібрали відповідні профілі ДНК у тіл загиблих і тепер відбираємо відповідні профілі ДНК у родичів", - сказав він. При цьому закликав родичів першої лінії, які втратили зв'язок зі своїми близькими, звернутися до поліції, до криміналістів, які працюють на місці події.

Міністр наголосив, що це жахлива трагедія, бо було обстріляне цивільне населення, ніяких військових частин там немає. "Нічим не можна виправдати цей дурний удар по цивільному населенню, по цивільній інфраструктурі", - сказав він.

Клименко розповів, що було пошкоджено два п'ятиповерхових будинки, в яких 122 квартири. За його словами, на ринку постраждало 28 павільйонів, вісім з них - знищено вщент.

Міністр зазначив, що на цей час тип озброєння, який застосували для удару по місту, встановлюють спеціалісти, на місці працюють вибухотехніки.

Костянтинівка Донецької області атакована росіянами - що треба знати

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 6 вересня, російські окупанти обстріляли Костянтинівку (Донецька область) - вдарили по центральному ринку. Повідомлялося про 16 загиблих.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що російські терористи стріляли по звичайному ринку, магазинах, аптеці. Український лідер додав, що коли хтось у світі ще намагається мати справу з чимось російським, то це означає заплющувати очі на реальність, наглість зла, зухвалість підлості.

Пізніше очільник української держави зазначив, що обстріл Костянтинівки сьогодні - навмисний теракт Росії. Зеленський підкреслив, що загарбники вдарили по цивільному місці, де і близько немає якихось військових цілей.

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