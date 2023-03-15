У місті пошкоджені багатоповерхові та приватні житлові будинки.

Російські окупанти вдарили по місту Марганець Дніпропетровської області.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. "Рашисти вдарили по Марганцю. Вбили двох жінок – 62 та 57 років. Попередньо, ще чотири жінки та один чоловік – постраждали", - уточнив він.

За даними Лисака, у місті пошкоджені сім багатоповерхових та чотири приватні будинки, господарська споруда.

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"Нині інформація уточнюється", - зазначив він.

Ситуація в Дніпропетровській області

Російські окупанти систематично обстрілюють Дніпропетровську область. Найбільше від російських ударів потерпає Нікополь і Нікопольський район, Марганець та деякі інші населені пункти.

Загалом за час війни внаслідок обстрілів окупантів у Маргінці загинули 14 людей, ще 41 людину поранено. Також сильно постраждала інфраструктура міста. При цьому останнім часом удари значно посилилися.

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