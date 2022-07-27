Обстріл стався близько сьомої ранку, сталось часткове руйнування 5-ти поверхового житлового будинку.

Російські окупанти завдали ракетного удару по житловому будинку в Бахмуті Донецької області, в результаті обстрілу загинула одна людина.

Про це повідомило Головне управління ДСНС України у Донецькій області.

"В результаті обстрілу міста Бахмут, який стався близько сьомої ранку, сталось часткове руйнування 5-ти поверхового житлового будинку. Станом на 08:00 роботи завершено. В результаті пошукових робіт врятовано 1 особу, вилучено тіло ще 1 особи", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, українські військові рішуче відбивають штурми російських окупантів на кількох напрямках. Зокрема, ворог безуспішно вів штурм в районі Верхньокам’янського та відійшов. В районах Семигір’я та Кодеми, що на Бахмутському напрямку, тривають бойові дії.

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