Окупанти зазнають втрат і відходять від позицій.

Українські військові рішуче відбивають штурми російських окупантів на кількох напрямках. Зокрема, ворог безуспішно вів штурм в районі Верхньокам’янського та відійшов.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Генштаб ЗСУ.

"На Краматорському напрямку зафіксовано обстріли неподалік Кривої Луки, Закітного, Спірного, Григорівки, Тетянівки та інших населених пунктів. Ворог завдав авіаудару біля Серебрянки. Активно залучав БпЛА. Вів штурмові дії в районі населеного пункту Верхньокам’янське, успіху не мав, відійшов", - йдеться у повідомленні.

На Харківському напрямку ворог здійснював вогневе ураження із застосуванням ствольної та реактивної артилерії зокрема в районах населених пунктів Харків, Чугуїв, Шевелівка, Краснопілля та багатьох інших. За допомогою наведених через водні перешкоди понтонних переправ намагається покращити логістичне забезпечення своїх підрозділів.

На Слов’янському напрямку противник здійснював вогневе ураження із танків, ствольної та реактивної артилерії у районах населених пунктів Норцівка, Богородичне, Долина, Чепіль, Велика Комишуваха, Адамівка, Мазанівка, Гусарівка та інших.

В районах Семигір’я та Кодеми, що на Бахмутському напрямку, тривають бойові дії.

"На Бахмутському напрямку противник обстріляв цивільну інфраструктуру зокрема в районах Бахмута, Білогорівки, Яковлівки, Соледара, Бахмутського, Покровського та Нью-Йорка. Вів стрілецькі бої в районі населеного пункту Соледар, успіху не мав. Провів розвідку боєм біля Семигір’я. Зазнав вогневого ураження та втрат і відійшов. Наразі в районах Семигір’я та Кодеми тривають бойові дії", - йдеться у повідомленні.

В районі Білогірки росіяни намагалися вести штурмові дії, успіху не мали та відійшли.

"На Південнобузькому напрямку основні зусилля противник зосереджує на недопущенні просування наших військ. Ворог, для ведення повітряної розвідки, активно використовує БпЛА. Здійснив систематичні обстріли біля Осокорівки, Трудолюбівки, Токаревого, Киселівки, Партизанського, Кавказа, Лозового, Прибузького, Поляни та Лупаревого. Завдав авіаударів біля Любомирівки та Новомиколаївки. Противник вів штурмові дії в районі Білогірки, успіху не мав, відійшов", - йдеться у повідомленні.

В акваторіях Чорного та Азовського морів корабельне угруповання противника продовжує виконувати завдання з ведення розвідки, ракетних ударів по обʼєктах на території України, а також блокування цивільного судноплавства в північно-західній частині Чорного моря.

Тим часом на Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог систематично обстрілює цивільну та військову інфраструктуру в районах населених пунктів Піски, Времівка, Красногорівка, Мар’їнка, Карлівка, Опитне, Вугледар, Гуляйполе, Кам’янське та низки інших. В районі Павлограда зафіксовано ворожий БпЛА.

Раніше начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов спрогнозував, що події, які ознаменують переломний момент у війні проти Російської Федерації, очікуються вже з початку серпня. А бойові дії до кінця року знизяться до мінімуму.

Вас також можуть зацікавити новини: