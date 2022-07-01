Голова ОВА закликав мешканців громад, що входять до зони бойових дій, прислухатися до сигналів сирен.

Сьогодні цивільним варто утриматися від поїздок 10-кілометровою прикордонною зоною на Сумщині.

Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький у своєму Telegram-каналі.

"Сумщина. До уваги мешканців громад, що входять до зони бойових дій: прислухайтеся до сигналів сирен. Також мирним мешканцям варто утриматись від поїздок 10-ти кілометровою прикордонною зоною сьогодні", - зазначив він.

Живицький закликав громадян не обговорювати у чатах і соцмережах інформацію про обстріли, доки не з'явиться офіційна інформація від нього, ОВА чи військових.

"Не допомагайте ворогу коригувати вогонь", - наголосив голова Обласної військової адміністрації.

Раніше повідомлялося, що у Сумській області бійці збили ворожий ударний безпілотник, який ніс вибухівку.

30 червня повідомлялося, що російські окупанти вкотре обстріляли прикордоння Сумщини з мінометів та кулеметів. На території Білопільської громади зафіксували 20 мінометних пострілів. А в районі села Бояро-Лежачі Новослобідської громади зафіксували 15 кулеметних пострілів.

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