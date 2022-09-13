Місто використовує для опалення виключно вторинне тепло з Запорізької АЕС, а якщо станція не буде працювати, то не буде можливості почати опалювальний сезон.

В Енергодарі йде підготовка до обов’язкової евакуації мешканців.

Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух в ефірі телемарафону "Єдині новини".

"В Енергодарі у нас підготовка йде зараз щодо обов’язкової евакуації. Адже в місті складається дуже складна історія, яка полягає в тому, що місто було і на сьогодні є передовим в плані опалення - вони не використовують ані газ, ані інші види енергії. Тільки вторинне тепло з атомної станції. Якщо атомна станція буде стояти і не виробляти тепла, то відповідно буде катастрофа взимку з початком опалювального сезону. Люди це розуміють", - пояснив Старух.

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Він нагадав, що всі блоки Запорізької АЕС з 11 вересня не працюють.

"Наразі, за повідомленням наших енергетиків, станція споживає енергію з України, щоб забезпечити на нормальному режимі утримання реакторів. Але енергетичне серце України припинило битись – найбільша в Європі атомна станція і найбільша станція теплова, яка 5 травня зупинила свою роботу, разом вони давали потужність майже 10 тис мегават. Зараз вони енергію не дають", - зазначив Старух.

За його словами, ворог надалі обстрілює і саму станцію, і територію навколо неї. Старух зазначив, що потік людей, що виїжджають з Енергодара і Херсонщини, є значним протягом останніх місяців. Це пояснюється, в тому числі, і тією складною ситуацією, яка виникла навколо атомної станції, а також терором і тиском, який влаштовують окупанти, складною фінансово-економічною ситуацією, бо окупанти не пропускають медичні, гуманітарні цільові вантажі, ускладнюють виїзд людей.

За даними голови ОВА, лише за минулу добу з ТОТ області евакуювались на підконтрольні Україні території 1708 осіб, з них 465 дітей. Здебільшого це мешканці Василівського району, Енергодара і Херсонської області.

Також Старух повідомив, що наразі на Запоріжжі окупанти вже розуміють подальшу "свою долю", дивлячись на те, що відбулось на Харківщині.

"Виїжджають. Намагаються до Криму перебратися, щоб ближче до "точки виходу", - сказав він.

Окупація ЗАЕС: що відомо

Як повідомляв УНІАН, російські окупанти захопили ЗАЕС і місто-супутник Енергодар 4 березня. Росія відмовляється створювати демілітаризовану зону довкола ЗАЕС. Окупанти періодично обстрілюють атомну станцію та територію біля неї.

На прохання уряду України МАГАТЕ сформувало місію для візиту на захоплену окупантами електростанцію. На початку вересня місія МАГАТЕ відвідала Запорізьку АЕС.

2 вересня гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі повідомив, що два експерти організації продовжать роботу на АЕС на постійній основі. Також Гроссі запропонував Раді безпеки ООН створити зону ядерної безпеки і захисту на ЗАЕС.

11 вересня "Енергоатом" повідомив, що 6-й енергоблок ЗАЕС, останній який працював, відключили від енергомережі. Таким чином його почали переводити у "холодний" стан.

12 вересня стало відомо, що ЗАЕС підключена до української електромережі і отримує необхідну енергію для охолодження непрацюючих енергоблоків.

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