Як вважає міський голова Мелітополя, загарбники це зробили для того, аби обвинуватити українську владу.

Російські загарбники влаштували теракт на центральному ринку в окупованому Мелітополі Запорізької області.

Про це міський голова Мелітополя Іван Федоров повідомив у Telegram.

"Окупанти влаштували теракт у людному місці, щоб напередодні псевдореферендуму звинуватити в терорі українську владу", - заявив Федоров.

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Зокрема, як зазначив Федоров, Росія на окупованих територіях весь час демонструє три складові - страх, терор та ліквідацію неугодних.

Зазначається, що перед псевдореферендумом зачищення серед своїх посилюється.

"Сьогодні на Центральному ринку Мелітополя, де завжди велике скупчення людей, рашисти вчинили вибух та ліквідували трьох військових. Інформацію щодо мирних громадян уточнюємо", - написав Федоров.

Мер додав, що ЗСУ обов'язково звільнять ці території.

"Кожен має розуміти: таке майбутнє нам пророкує країна-терорист. Тож, ані псевдореферендуми, ані будь-які заяви терористів не змінять нашого курсу: ми деокупуємо свої території та повернемо мир у свій дім", - зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, російські окупанти планують 23-27 вересня провести на захоплених частинах Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей псевдореферендуми з метою приєднання до РФ.

У Євросоюзі пообіцяли запровадити нові санкції проти РФ через намір провести так званий "референдум" на окупованих територіях України.

У США та НАТО засудили плани РФ провести незаконні "референдуми".

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