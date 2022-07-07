Внаслідок обстрілів пошкоджено дитсадок, адмінбудівлю та півтора десятка панелей сонячної електростанції.

Окупанти з "Градів" обстріляли дитсадок та адмінбудівлю у Миколаївській області, поранено цивільну особу.

Про це повідомляється на Facebook-сторінці ОК "Південь".

"Реактивною системою залпового вогню "Град" та артилерією 122-го калібру обстріляно село Лимани на Миколаївщині, внаслідок чого пошкоджено дитячий садок, будівлю адміністрації громади, знищено пожежну машину місцевої територіальної громади", - йдеться у повідомленні. Внаслідок обстрілу постраждалих нема.

Також повідомляється, що вчора окупанти вели вогонь по Широківській громаді — поранено одного цивільного, пошкоджено півтора десятка панелей сонячної електростанції.

Нагадаємо, у вівторок, 5 липня, російські загарбники завдали ракетного удару по Миколаєву.

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