У ЗСУ підтвердили знищення двох "Калібрів", що були спрямовані по Миколаївщині.

Ракети, якими російські окупанти атакували вночі Миколаївщину, були випущені з російського підводного човна у Чорному морі.

Про це зазначено у повідомленні Командування Повітряних сил ЗСУ.

Командування підтвердило збиття двох ракет, що були спрямовані по Миколаївщині: "6 липня близько 03:20 воїни зенітного ракетного підрозділу Повітряного командування "Південь" знищили дві російські крилаті ракети морського базування типу "Калібр", якими ворог намагався атакувати Миколаївщину".

"Ракети були випущені з підводного човна в акваторії Чорного моря", - мовиться далі.

Раніше начальник об'єднаного координаційного прес-центру сил оборони півдня України Наталя Гуменюк перед цим повідомила, що, скоріш за все, удари по Миколаївщині були "Калібрами" з акваторії Чорного моря. Одна ракета влучила у кав’ярню в одному з селищ Миколаївського району, є одна загибла людина. Вона додала, що дві ракети було збито силами протиповітряної оборони.

Голова Миколаївської обласної військово-цивільної адміністрації Віталій Кім повідомив, що вночі окупанти обстріляли село Нечаяне на Миколаївщині.

Нагадаємо, 5 липня стало відомо, що в Миколаєві скорочено тривалість комендантської години - вона буде з 23:00 до 06:00.

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