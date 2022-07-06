Ракети, якими російські окупанти атакували вночі Миколаївщину, були випущені з російського підводного човна у Чорному морі.
Про це зазначено у повідомленні Командування Повітряних сил ЗСУ.
Командування підтвердило збиття двох ракет, що були спрямовані по Миколаївщині: "6 липня близько 03:20 воїни зенітного ракетного підрозділу Повітряного командування "Південь" знищили дві російські крилаті ракети морського базування типу "Калібр", якими ворог намагався атакувати Миколаївщину".
"Ракети були випущені з підводного човна в акваторії Чорного моря", - мовиться далі.
Раніше начальник об'єднаного координаційного прес-центру сил оборони півдня України Наталя Гуменюк перед цим повідомила, що, скоріш за все, удари по Миколаївщині були "Калібрами" з акваторії Чорного моря. Одна ракета влучила у кав’ярню в одному з селищ Миколаївського району, є одна загибла людина. Вона додала, що дві ракети було збито силами протиповітряної оборони.
Голова Миколаївської обласної військово-цивільної адміністрації Віталій Кім повідомив, що вночі окупанти обстріляли село Нечаяне на Миколаївщині.
Нагадаємо, 5 липня стало відомо, що в Миколаєві скорочено тривалість комендантської години - вона буде з 23:00 до 06:00.
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