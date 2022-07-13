Втрат української авіації немає.

У Херсонській області українська авіація завдала удару по складу боєприпасів та скупченню ворога.

Про це повідомляє Оперативне командування "Південь".

"Вдень по Одещині парою ворожих винищувачів Су-30 було нанесено удар чотирма протирадіолокаційними ракетами Х-31. Ракети нейтралізовано, після чого вони занурились в море. Парою наших штурмовиків нанесено удар по складу боєприпасів та скупченню противника в районі Новопетрівки на Херсонщині. 3 ворожі винищувачі намагалися завадити нашій авіації шляхом пуску двох ракет "повітря - повітря", - йдеться у повідомленні.

Втрат української авіації немає. "Але саме ці ракети спричинили руйнування котельні поряд з будівельним магазином у Баштанці, де загинула цивільна жінка, та пожежу в полі за містом. Рятувальними підрозділами пожежу оперативно ліквідовано. Інших жертв нема", - додали у відомстві.

Під час виконання ракетно-артилерійськими підрозділами вогневих завдань "відмінусовано" 30 росіян, 122 мм гаубицю, реактивну систему залпового вогню "Ураган", 4 одиниці броньованої та автомобільної техніки, а також 2 польових склади боєприпасів.

Нагадаємо, російські окупанти рано вранці 24 лютого вдерлися на українську територію. Вороги обстрілювали воєнні та цивільні об'єкти.

Захисники України давали гідну відсіч ворогам, зокрема, були знищені 155 крилатих ракет, 676 безпілотників оперативно-тактичного рівня та 1 649 танків.

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