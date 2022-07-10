ЗСУ знищили за останні кілька днів велику кількість ворожих артилерійських складів.

Окупанти застрягли в районі Білогорівки і не можуть продовжувати наступ.

Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай, інформуючи про оперативну обстановку в області.

"Застрягли на сьогодні російські війська в районі Білогорівки. І, швидше за все, це робота наших артилеристів, які знищили за останні кілька днів велику кількість артилерійських складів. Тому логістика на сьогодні дуже погана у росіян з підвезенням боєприпасів... Вони без артилерії взагалі не можуть жодного метра пройти", - сказав Гайдай.

За його словами, на сьогодні зменшилася як кількість атак росіян, так і кількість обстрілів територій області.

Гайдай зазначив, що Білогорівка була для ворога не кінцевим пунктом в Луганській області, який він планував захопити, а "проміжним", щоб рушити далі в бік Слов'янська і частково в бік Бахмута.

Гайдай повідомив, що в районі Білогорівки окупанти при форсуванні річки раніше втратили близько сотні танків.

"Більше того, два дні тому сталася нова епопея з танками. На цьому напрямку вони втратили завдяки нашим артилеристам ще пару десятків танків чергових", - повідомив Гайдай.

Раніше Генштаб повідомляв, що окупанти невдало провели розвідку боєм на Слов'янському напрямку.

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