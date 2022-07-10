Окупанти застрягли в районі Білогорівки і не можуть продовжувати наступ.
Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай, інформуючи про оперативну обстановку в області.
"Застрягли на сьогодні російські війська в районі Білогорівки. І, швидше за все, це робота наших артилеристів, які знищили за останні кілька днів велику кількість артилерійських складів. Тому логістика на сьогодні дуже погана у росіян з підвезенням боєприпасів... Вони без артилерії взагалі не можуть жодного метра пройти", - сказав Гайдай.
За його словами, на сьогодні зменшилася як кількість атак росіян, так і кількість обстрілів територій області.
Гайдай зазначив, що Білогорівка була для ворога не кінцевим пунктом в Луганській області, який він планував захопити, а "проміжним", щоб рушити далі в бік Слов'янська і частково в бік Бахмута.
Гайдай повідомив, що в районі Білогорівки окупанти при форсуванні річки раніше втратили близько сотні танків.
"Більше того, два дні тому сталася нова епопея з танками. На цьому напрямку вони втратили завдяки нашим артилеристам ще пару десятків танків чергових", - повідомив Гайдай.
Раніше Генштаб повідомляв, що окупанти невдало провели розвідку боєм на Слов'янському напрямку.