Противник обстрілював більше десяти населених пунктів у Харківській області та біля Слов'янська.

На Слов'янському напрямку ворог намагався провести розвідку боєм біля Мазанівки. Результат вийшов невдалим завдяки професіоналізму українських захисників. Окупанти зазнали втрат і були змушені відступити.

Такою інформацією поділився прес-центр Генштабу ЗСУ у традиційному вечірньому зведенні з фронту.

"На Слов’янському напрямку ворог здійснював вогневе ураження в районах населених пунктів Долина, Дібровне, Мазанівка, Богородичне, Адамівка, Андріївка, Барвінкове, Вірнопілля, Велика Комишуваха, Краснопілля, Нова Дмитрівка, Хрестище, Новопавлівка, Нікополь, Червоне та Сулигівка. Застосував авіацію для завдання удару неподалік Богородичного. Розвідку боєм в напрямку Мазанівки окупанти, завдяки вмілим діям українських воїнів, відверто провалили та з втратами відійшли", — повідомили в Генштабі.

Про активні бойові дії на Харківському напрямку не повідомляється. Ворог використовував танки, ствольну та реактивну артилерію для обстрілів Харкова та населених пунктів на півночі, сході та півдні від обласного центру. Авіаційні удари наносилися неподалік від Верхнього Салтова, Петрівки і Мосьпаново.

Нагадаємо, у ранковому зведенні від Генштабу теж згадувалося про невдалу ворожу розвідку боєм в районі Долини на Слов'янському напрямку.

Слов'янськ після відведення українських військ з Лисичанська став прифронтовою зоною. У британській розвідці назвали захоплення міста наступною оперативною ціллю рашистів.

За даними аналітиків Інституту вивчення війни, окупаційна армія може спробувати наступати на Слов'янськ і Краматорськ з трьох напрямків. Зараз ворог проводить обмежені атаки на Донбасі, щоб ЗСУ не перехопили ініціативу, і готується до наступного великого штурму.

Війна Російської Федерації проти України

24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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