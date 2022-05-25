На підконтрольній Україні Луганщині більше 40 тисяч людей не евакуювалися.

На сьогодні окуповано близько 95% Луганської області.

Про це керівник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай сказав у коментарі одному з телеканалів.

Він зазначив, що ситуація на Донбасі - "надзвичайно погана". За його словами, обстріли Луганщини не припиняються, російські окупанти знищують цілі населені пункти, тому українським військовим доводиться відходити, щоб зайняти нові позиції. Він наголосив, що на Луганщині "стоїть 25 ворожих батальйонно-тактичних груп - від 300 до 500 осіб у кожній, величезна кількість техніки - вони постійно розстрілюють всі населені пункти, а Сєвєродонецьк просто знищують".

На запитання, скільки території Луганської області окуповано, Гайдай відповів: "Близько 95%".

Він також розповів, що траса Лисичанськ-Бахмут обстрілюється. За його словами, вчора ворожа ДРГ вийшла на дорогу, була перестрілка, "оркам вдалося навіть поставити свої блокпости", але сьогодні дорога не перекрита, гумвантажі завезено.

Гайдай зазначає, що Сєвєродонецьк не оточений. За його словами, дуже важко сказати скільки мирних жителів залишається в містах та селах, бо ніхто не може зробити подомовий обхід.

"Але за грубим підрахунком, в Сєвєродонецьку залишається до 15 тисяч мешканців, загалом на підконтрольній нам Луганщині - більше 40 тисяч людей" - сказав він, і при цьому додав, що з них 99% виїжджати не хочуть.

"Якась частина людей думає, що обстріли закінчаться і їх це не торкнеться і вони повернуться в свої квартири і будинки - вони не розуміють чи не хочуть розуміти, може то такий ступор, але якась частина, на жаль, чекає на "рускій мір" - їх не так багато, але вони є. А ще люди похилого віку не хочуть залишати свої домівки і не знають, що робити далі і в них одна фраза: "Ми тут народилися і ми тут помремо",- розповів Гайдай.

Як повідомляв УНІАН, за даними Генштабу ЗСУ, російські загарбники зосереджені на проведенні наступальної операції з метою оточення міст Лисичанськ та Сєвєродонецьк з подальшим виходом на адміністративний кордон Луганської області.

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