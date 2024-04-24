Військовий аналітик видання зазначив, що контроль над невеликим селищем перейшов до росіян.

Російська армія взяла під контроль центр невеликого селища Очеретине Донецької області, у якому до повномасштабного вторгнення мешкало 3600 осіб.

Як повідомив військовий оглядач німецького видання Bild Юліан Рьопке, після жорсткихбоїв, які тривали місяцями, підрозділи ЗС РФ змогли протягом останніх 48 годин зайти в населений пункт, фактично не зустрівши серйозного спротиву.

"Причина успіху російської армії полягає в тому, що десятки солдатів ЗСУ, які тримали оборону на цій ділянці, були змушені відступити", - зазначає Рьопке.

Селище Очеретине розташоване на стратегічно важливій залізничній гілці, яка веде до останніх міст Донецької області, які залишаються під контролем ЗСУ. Поки що незрозуміло, як українська армія має намір зупиняти наступ окупантів.

Видання з посиланянм на українських військових та аналітиків пише, що прорив росіян став можливим після того, як 115-та механізована бригада ЗСУ несподівано "самовільно залишила свої позиції".

Бої в Очеретиному - що відомо

Ситуація в районі селища Очеретине на Авдіївському напрямку складна, ворог зайшов у південну частину населеного пункту. Як сказав представник ОСГВ "Хортиця" Назар Волошин, ЗСУ наразі вибивають звідти окупантів.

Forbes писав, що цими вихідними 47-та механізована бригада відступала від лінії фронту на схід від села Очеретине на Авдіївському напрямку, а окупанти атакували і майже прорвалися через українські позиції на смугу незахищеної місцевості.

Нещодавно під Очеретиним сталася феєрична історія, коли російські окупанти перестріляли один одного, але російська пропаганда, як завжди, все перекрутила.

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