Росіянам показали прапор однієї з республік РФ, видавши за канадський.

Пропагандисти федерального російського "Першого каналу" видали безглуздий фейк про "канадських найманців", які воюють на боці України.

Під час одного з пропагандистських сюжетів росіянам показали прапор і герб Удмуртії, який видали за знак розрізнення "канадських найманців".

На кадрах "воєнкор" підходить до бійця із заблюреним обличчям, яке збирає трофеї. Той демонструє російські та українські шеврони, знайдені після штурму.

"Було знайдено трофеї у "двохсотих" українців. Шеврони України, шеврони Канади. Канадські шеврони. Герб", - каже російський окупант, демонструючи на камеру прапор і герб Удмуртської Республіки РФ.

Закадровий голос каже, що "присутність найманців у лавах ВСУ вже давно ні для кого не секрет".

Як зазначає ASTRA, момент із удмуртськими шевронами протранслювали лише на далекосхідні регіони. Під час показу у центральній частині Росії цих кадрів уже не було.

Останні фейки роспропаганди

Російські пропагандисти постійно запускають безглузді вкиди. Нещодавно росіяни запустили фейк про те, що очільник української розвідки нібито перебуває у німецькій клініці після "поранення". За їхніми словами, він "у комі".

18 червня німецьке видання Stern, яке рашисти називали першоджерелом інформації про поранення Буданова, спростувало цей російський фейк.

19 червня Буданов з усмішкою на обличчі прокоментував виданню Kyiv Post заяви пропагандистських ЗМІ РФ про його смерть. Він пожартував, що в Україні формується "загін безсмертних", які будуть переслідувати росіян у страшних снах.

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